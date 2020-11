Face à l'afflux de colis, La Poste recrute 9.000 CDD et intérimaires pour les fêtes

Confinement oblige, La Poste s'attend à devoir livrer jusqu'à quatre millions de colis par jour avant Noël.

(Photo d'illustration) ( AFP / FRED TANNEAU )

La période des fêtes est toujours une période très chargée pour La Poste, dont la filiale Colissimo détient environ la moitié des parts de marché de la distribution de colis. Mais cette année, à cause du confinement et de la fermeture des commerces "non essentiels" et l'envolée du e-commerce, la charge de travail va être plus importante.

Habituellement à cette période de l'année, La Poste gère 3 millions de colis par jour, mais avec le reconfinement elle s'attend à devoir livrer jusqu'à quatre millions de colis par jour avant Noël. "Sur la période novembre-décembre, nous aurons un trafic global qui sera supérieur à 100 millions de colis en France. Par comparaison, nous étions à 80 millions l'année dernière", soit une hausse de plus de 20% , a expliqué François Laborde, délégué régional du groupe en Île-de-France à France Bleu Paris .

Pour faire face à cette surcharge de travail, La Poste va donc recruter 9.000 de CDD ou d'intérimaires. C'est près du double par rapport à 2019. Mais certains syndicats, dont SUD PTT, ont estimé que cela nécessiterait en fait 20 000 renforts , rapporte franceinfo . Ils réclament l'ouverture de nouveaux locaux provisoires pour gérer cet afflux de colis, tout en respectant le protocole sanitaire.