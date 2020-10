Face à Krasnodar, le Stade rennais va découvrir la Ligue des champions

Le rêve est devenu réalité : pour la première fois de son histoire, le Stade rennais va découvrir la Ligue des champions. Au Roazhon Park, devant 5000 supporters, le club breton a rendez-vous ce soir avec Krasnodar pour faire son entrée dans le grand monde. Le nom n'est pas ronflant, mais le moment promet d'être grand.

La soirée du frisson

Les heures qui précèdent une première fois ne ressemblent à aucune autre. C'est une histoire de sensation, de tourbillon d'émotions et de sentiments : l'impatience, l'excitation, la peur ou même l'ivresse. La règle est la même à chaque fois, que ce soit avant une cuite, un boulot, un appart', une nuit d'amour ou un match de Ligue des champions. Le Stade rennais va avoir le privilège de goûter à la dernière option. Il suffisait de se balader dans les rues de la capitale bretonne ce lundi pour saisir le caractère inédit de l'évènement, entre les nombreuses campagnes promotionnelles ou les couleurs rouge et noire affichées sur des monuments comme l'hôtel de ville ou le couvent des Jacobins.Trois kilomètres plus loin, c'était un autre décor, mais la même effervescence pour permettre au Roazhon Park de revêtir sa tenue de gala pour la réception de Krasnodar (également novice dans la compétition), mardi soir. Et toujours cette même question : comment réussir sa première fois ? Dans les coursives de l'enceinte rennaise, Julien Stéphan a pu donner quelques éléments de réponse :Peu importe les discours tout en contrôle de l'entraîneur, les amoureux du SRFC n'ont pas besoin d'attendre le coup d'envoi de la rencontre pour savoir que cette soirée du 20 octobre restera, quoi qu'il arrive, gravée dans l'histoire du club centenaire.Le Stade rennais en Ligue des champions, ce n'est donc plus sur la Playstation ou de la science-fiction, mais une réalité qu'il faut savourer. Ils seront environ 5000 chanceux à pouvoir profiter du moment Lire la suite de l'article sur SoFoot.com