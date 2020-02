Face à Dortmund, Leverkusen remporte le prix du spectacle

Comment pouvait-il en être autrement ? Entre ces deux distributeurs de poudre explosive que sont le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund, le spectacle et la magie ont été au rendez-vous. Avec sept buts, une victoire héroïque des locaux (4-3) et un dénouement cruel pour les visiteurs : le Borussia, qui avait l'occasion de recoller au Bayern en tête de la Bundesliga, a laissé passer une superbe opportunité. Sa dernière ? Dimanche, en cas de victoire contre Leipzig, le Rekordmeister aura l'occasion de prendre six points d'avance sur son rival.

Bayer Leverkusen 4-3 Borussia Dortmund

Vingt minutes pour se chauffer... et l'explosion. Il y avait de la crainte entre le Bayer et le Borussia, ce samedi. Beaucoup à gagner et beaucoup à perdre. Un titre de champion à aller chercher, ou à laisser s'envoler (pour les). Une place en Ligue des champions à conquérir, ou regarder la lutte de loin (concernant les locaux). Devant tant d'enjeux, les gladiateurs se sont d'abord regardé en chiens de faïence dans l'arène. Mais parce que les combattants ne s'appellent pas Borussia Dortmund et Bayer Leverkusen pour rien, la nature a fini par reprendre ses droits. Et la grosse bagarre a pu démarrer : corps à l'offensive, coups d'épées incessants, boucliers fragilement tenus... Des attaques de toutes parts, un belligérant qui prend le dessus avant la réplique du second. Et à ce petit jeu-là, c'est le Bayer, mené au score à dix minutes de la fin, qui a eu le dernier mot. Bonjour la Ligue des champions pour l'un, adieu le titre pour l'autre ?