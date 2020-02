Face à Dijon, Paris lance son compte à rebours

À 11 jours de la manche retour face à Dortmund, le PSG va tenter de retrouver un début de cohésion collective face à Dijon ce samedi au Parc des Princes. Un rendez-vous tout sauf anodin, puisque la formation de Stéphane Jobard est la dernière à avoir fait tomber Paris en Ligue 1.

Paris S-GDijon le 29/02/2020 à 17:30 Ligue 1 Diffusion sur

C'était le 1novembre 2019, et cela paraît déjà loin. Au cœur d'un Gaston-Gérard plein à craquer, le DFCO renversait une équipe de Paris (2-1) dans laquelle Mauro Icardi enfilait les buts comme les perles. Depuis cet accroc en terre bourguignonne, c'est bien simple : le club de la capitale ne s'est plus incliné sur le plan national, et l'anciende l'Inter cire aujourd'hui le banc de touche au profit d'un Edinson Cavani retrouvé. Lorsque Mounir Chouiar et Jhonder Cádiz transperçaient les filets de Navas ce jour-là, Thomas Tuchel n'avait pas encore installé son "fameux" 4-4-2 qu'il n'allait pourtant pas reconduire face à Dortmund trois mois plus tard en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Il n'avait pas non plus observé, semaine après semaine, la progression de son groupe dans ce schéma ou les danses torse nu de Keylor Lire la suite de l'article sur SoFoot.com