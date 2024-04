Face à Biden, Pékin défend ses actions "légitimes" en mer de Chine méridionale

(g-d) Les présidents philippin Ferdinand Marcos et américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida, le 11 avril 2024 à la Maison Blanche, à Washington ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

La Chine a défendu vendredi ses actions "légitimes" en mer de Chine méridionale après les avertissements formulés par les Etats-Unis, le Japon et les Philippines lors d'un sommet trilatéral organisé par Joe Biden à Washington.

Dans une mise en garde clairement destinée à Pékin, le président américain, prenant le parti de Manille, s'est engagé jeudi depuis la Maison Blanche à défendre les Philippines en cas "d'attaque" en mer de Chine méridionale.

Ces propos, tenus lors d'un sommet inédit avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président philippin Ferdinand Marcos, interviennent après une série d'incidents dans cette zone maritime entre la Chine et les Philippines.

"La Chine s'oppose fermement à tout comportement qui provoque et planifie des conflits et porte atteinte à la sécurité et aux intérêts stratégiques d'autres pays", a réagi vendredi Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Carte de la mer de Chine méridionale ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

"Les actions de la Chine dans les mers de Chine orientale et méridionale sont légitimes, légales et irréprochables", a-t-elle affirmé lors d'une conférence de presse régulière.

Concrètement, Joe Biden a déclaré que "toute attaque contre un avion, un navire ou les forces armées philippines" dans cette zone "déclencherait la mise en oeuvre du traité de défense mutuelle" qui lie Washington et Manille.

Ces derniers mois, les tensions entre la Chine et des Philippines qui contestent de plus en plus fermement les revendications territoriales de Pékin ont atteint des niveaux inégalés depuis plusieurs années.

- "Attaque gratuite" -

La Chine revendique une grande partie des îles de la mer de Chine méridionale au nom de raisons historiques. D'autres pays riverains comme le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei y ont également des prétentions, qui se chevauchent parfois.

IImage tirée d'une séquence vidéo aérienne, le 5 mars 2024, diffusée par la Garde côtière philippine (PCG), montrant un navire de la Garde côtière chinoise (bas) et un navire de la Garde côtière philippine lors d'une collision en mer de Chine méridionale contestée ( Philippine Coast Guard (PCG) / Handout )

Pékin appuie ses prétentions de souveraineté en renforçant par remblaiement des îlots et récifs qu'il contrôle.

Il y construit des installations civiles mais aussi des pistes d'atterrissage capables d'accueillir des avions militaires.

"L'engagement des Etats-Unis pour la sécurité du Japon et des Philippines est inébranlable", a par ailleurs indiqué Joe Biden, qui a entrepris de tisser un réseau d'alliances en Asie-Pacifique afin de faire face à la montée en puissance chinoise.

Il a évoqué l'objectif partagé d'une zone Asie-Pacifique "libre, ouverte, prospère et sûre", une expression habituelle des Américains pour évoquer les projets chinois, jugés par Washington comme menaçants.

Evoquant les déclarations visant Pékin faites lors du sommet trilatéral, la porte-parole de la diplomatie chinoise Mao Ning a déclaré: "Si ce n'est pas une attaque gratuite contre la Chine, alors qu'est-ce que c'est?".

"Nous nous opposons fermement à la constitution dans la région de petites cliques fermées qui excluent les autres", a-t-elle indiqué.

- Tensions récurrentes -

Une série d'incidents ont éclaté entre Pékin et Manille depuis fin 2023 près de récifs disputés. Des collisions entre des navires chinois et philippins ont ainsi eu lieu près de plusieurs récifs.

Manifestation contre les récentes actions de la Chine dans les eaux disputées de la mer de Chine méridionale, devant le consulat chinois à Makati, en banlieue de Manille, le 9 avril 2024 aux Philippines ( AFP / JAM STA ROSA )

Les Philippines avaient dénoncé des "actions agressives" de la part de la Chine.

De son côté, Pékin a accusé les forces philippines, régulièrement soutenues par Washington, d'avoir "volontairement" percuté un navire chinois pour provoquer un incident après leur "intrusion" dans la zone.

Joe Biden a par ailleurs annoncé que les Etats-Unis, les Philippines et le Japon allaient "approfondir leurs liens en matière de sécurité maritime".

"Bien entendu, le Japon et les Philippines peuvent tout à fait développer des relations normales avec les autres pays", a déclaré vendredi Mao Ning.

"Mais ils ne doivent pas introduire dans la région (une logique de) confrontation entre camps, et encore moins s'engager dans une coopération trilatérale qui se fasse au détriment des intérêts des autres pays", a-t-elle souligné.