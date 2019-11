"Fabriqué en France" : 101 produits exposés à l'Élysée en janvier

La présidence veut démontrer qu'il est "possible d'acheter français au quotidien".

Le palais de l'Élysée à Paris, le 13 mars 2019. ( AFP / ERIC FEFERBERG )

Opération promotion : le palais de l'Élysée et ses jardins vont accueillir les 18 et 19 janvier 101 produits fabriqués en France, a indiqué jeudi 28 novembre la présidence.

Chaque département de métropole et d'outre-mer sera représenté par un produit, soit 101 produits au total, au cours de ce week-end où l'Élysée sera ouvert aux visiteurs, ajoute l'Élysée, en appelant les entreprises intéressées à candidater. Dans les salons du palais pourraient être présentés des textile, robots ou des produits ménagers ou alimentaires, tandis que le jardin pourrait accueillir un satellite, du mobilier urbain voire une voiture électrique, suggère l'Élysée.

"Cette exposition sera l'occasion de promouvoir auprès des Français les produits des entreprises qui fabriquent en France et de valoriser la richesse de tous nos territoires ainsi que les savoir-faire inestimables de nos entrepreneurs, artisans, ingénieurs, agriculteurs...", explique la présidence. "Le président de la République a également souhaité que la transition écologique soit valorisée à cette occasion : consommer français, c'est là un moyen de soutenir l'activité locale tout en réduisant l'empreinte environnementale".

ACHETER FRANÇAIS AU QUOTIDIEN

Les entreprises qui fabriquent en France et souhaitent participer peuvent soumettre leur candidature auprès des préfets de région, qui en lien avec les conseils régionaux, les chambres consulaires et les relais économiques locaux, sélectionneront trois produits par département.

Les entreprises gagnantes seront choisies par un comité présidé par la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher et composé de dix personnalités. Ce comité "veillera à sélectionner des biens de la vie quotidienne afin de démontrer qu'il est possible d'acheter français au quotidien", précise l'Élysée.

Depuis le début du quinquennat, l'exécutif, qui affiche sa volonté de réindustrialiser, a mené une politique favorable aux entreprises et aux actionnaires . Notamment par une baisse de l'impôt sur les sociétés et de l'ISF, un allègement du droit du travail, un plafonnement des indemnités des salariés aux prud'hommes et une simplification des seuils sociaux et des formalités administratives.

9.500 EMPLOIS NETS CRÉÉS

Pour la première fois depuis 2001, l'industrie française a recréé l'an passé 9.500 emplois nets, après une première hausse de ses effectifs en 2017. La tendance s'est toutefois ralentie cette année.

Lors d'un sondage mené à l'occasion du dernier salon "Made in France", 65% des entreprises interrogées souhaitaient une baisse de la TVA sur les produits "Made in France" afin d'encourager le développement des produits français.