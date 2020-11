Fabrice Voné : " Le Racing sera le premier club français à remporter une C3 "

Le magazine alsacien Zut a sorti un riche hors-série, "Un seul amour et pour toujours", entièrement consacré au RCSA. Ce quasi-livre constitue une belle déclaration d'amour pour le Racing, qui en a bien besoin lors de cette saison atypique de Ligue 1, durant laquelle se profile de nouveau le spectre de la relégation. Entretien avec Fabrice Voné, rédacteur en chef du hors-série.

"C'est une grande fierté d'avoir bossé avec tous ces talents, de les avoir conduit à travailler là-dessus, des gens de divers horizons, à propos du club, de ce qu'il engendre..."

Je connais Bruno Chibane depuis longtemps. Je me suis retrouvé stagiaire àlorsqu'il a monté le magazine voici dix ans. Finalement, on a reparlé du Racing. C'était un projet déjà évoqué il y a longtemps entre nous, au début des années 2000. Le point de départ de ce hors-série, c'est de redécouvrir ce club que je suivais pourtant depuis toujours. J'étais bluffé par ce qui s'est passé depuis la chute en CFA 2, cet engouement derrière ses couleurs, que j'avais connu un peu lors des matchs de coupes d'Europe dans les années 1990, ou le barrage contre Rennes pour la montée en Ligue 2. J'avais raté un truc, puisque je n'habitais alors plus sur place, je résidais à Perpignan, et je ne voyais plus le Racing que lorsqu'il se déplaçait contre Toulouse ou Istres. Et je les voyais tout le temps perdre, comme contre Béziers en National. Or je me suis rendu compte de ce qui se passait autour du club, notamment depuis l'arrivé de Marc Keller à la présidence. Il y avait moyen de raconter quelque chose sur cette grande famille autour du Racing, tout en procédant avec le regard décalé de. Bref, de se dire que le foot ne se résume pas à des scores, de la data. Il y a avant tout des supporters, un environnement, une culture et de la culture autour du club. Il fallait réunir tout le monde, des artistes, avec une bande dessinée de huit pages de Grégoire Carlé, des photographes, et des graphistes... Certains d'entre eux n'éprouvaient pas de sensibilité particulière pour ce sujet. C'est donc une grande fierté d'avoir bossé avec tous ces talents, de les avoir conduits à travailler là-dessus, des gens de divers Lire la suite de l'article sur SoFoot.com