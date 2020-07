Fabrice Macaux : "J'avais toujours l'espoir qu'Abdel signe avec le HAC"

Immergé trois ans dans le quotidien d'Abdelmalek Amara, jeune prodige rêvant de signer son premier contrat pro avec Le Havre, Fabrice Macaux n'imaginait pas que son documentaire serait l'histoire d'un échec programmé. Cinq ans après le début d'Aux pieds de la gloire (disponible en ce moment sur Arte), le réalisateur en dévoile les coulisses, non sans une pensée émue pour Samba Diop, ami d'Abdel disparu en plein tournage.

"Quand je suis parti à New-York, je me suis fait voler tous les rushs de ma première année au club."

Je voulais faire un spectacle d'abord, mais je trouvais que c'était très compliqué. Puis j'ai voulu faire un court-métrage, j'avais l'accord de Dominique Rocheteau pour jouer l'entraîneur, je n'étais pas loin de trouver un accord avec le producteur Pascal Cocheteux, qui adore le foot, mais ça ne s'est pas fait. J'ai tourné autour de tout ça vraiment très longtemps. C'est la rencontre avec Michaël Lebaillif qui m'a permis de me dire que ça y est, j'y étais.J'avais commencé à suivre la colonne vertébrale de l'équipe : le goal, le défenseur central, le dix et le neuf. Et parmi eux, il y avait un joueur très talentueux, Abdel, qui était plus jeune qu'eux, car c'était un 2000 dans une équipe de 1999. Mais quand je suis parti finir mon film sur les Nations unies à New-York, je me suis fait tout voler : ma caméra, le son, mes disques durs et tous les rushs de ma première année au club. Je reviens au HAC, je leur annonce le coup dur, et le coach me dit :Lors de ma deuxième année, la génération 1999 est montée en U19, mais je décide de rester avec les U17. Et c'est là que je me suis intéressé à Abdel. Donc c'est plus par accident que c'est arrivé, même si j'avais repéré que c'était un petit prodige.J'ai commencé à suivre les matchs dans la tribune avec eux. On a discuté avec sa sœur et son père surtout. C'est dimanche après dimanche que le lien s'est créé, sans que ça devienne officiel, car ils ont vu que je tenais vraiment Lire la suite de l'article sur SoFoot.com