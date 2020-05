Fabrice Lepaul, l'espoir cassé de l'AJ Auxerre

Victime d'un accident de voiture mortel ce samedi, Fabrice Lepaul est décédé à seulement 43 ans. Ancien grand espoir d'Auxerre et sélectionné chez les jeunes de l'Équipe de France dans les années 1990, l'ex-ailier gauche a notamment été champion avec l'AJA avant de voir ses plans de carrière contrariés en raison d'un premier accident de la route. Déjà. Retour sur l'homme et son parcours.

Fabrice Lepaul, champion de france 1996 avec l'AJA, est décédé

Un gigantesque espoir dès ses seize ans, et puis...

" Lorsqu'il est tombé sur la mauvaise nouvelle via Facebook, Pedro Kamata a pensé à une. Il n'y a d'abord pas cru, puis s'est mieux renseigné en contactant des personnes de confiance. Jusqu'à se faire confirmer la mauvaise nouvelle, malheureusement : ce samedi 23 mai 2020, Fabrice Lepaul est décédé dans un accident de voiture en perdant le contrôle de son véhicule près de chez lui alors qu'il était seul et qu'il n'allait souffler ses 44 ans qu'en novembre prochain., rembobine son ancien partenaire.En 1993 justement, Lepaul a seize ans. Un âge où les jeunes fanfaronnent sur leur mobylette, alors que lui dispute sa première rencontre professionnelle en D1. Guy Roux, qui a rapidement détecté le talent du garçon, le lance le 28 octobre en le faisant entrer contre Cannes pour pallier les absences de Franco Vignola et Diomède. "", témoigne Kamata, à propos de celui qui est élu homme du match. Dès lors, le gamin se range définitivement dans la catégorie des gros espoirs à suivre et récupère le statut de remplaçant officieux de Diomède.