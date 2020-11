Fabrice (Koh Lanta) : "On parlait beaucoup de foot avec Adrien et Bertrand-Kamal"

C'est l'un des personnages les plus attachants de cette saison de Koh-Lanta. Fabrice Pietrzak, de la tribu du Nord, marque l'aventure avec sa sympathie, ses chemises et sa façon de prononcer "bluetooth". Garagiste à Maubeuge, Fabulous Fab est également dingue de foot. Et du RC Lens de Debève, Sikora, Roger Boli, Daniel Moreira, Philippe Vercruysse ou Tony Vairelles en particulier.

"Le titre de Lens en 1998 a été un second souffle d'espoir sur cette région minière."Fabrice de Koh-Lanta

J'ai été licencié dans le club de la ville oú j'ai grandi, à Bruay-sur-l'Escaut, près de Valenciennes. J'ai fait pupille, minime et cadet là-bas. Je jouais arrière droit. Ce que j'aimais dans le foot et que j'aime toujours, c'était de se retrouver, de taper le ballon entre copains, de passer du bon temps ensemble. Évidemment, il n'y avait pas de troisième mi-temps à cet âge-là, on se contentait d'un bon chocolat chaud après le match ! Pour l'anecdote, en 1977, en pupilles, on a été entraîné par Didier Six, qui jouait à Valencienneset en équipe de France. À chaque entraînement, nous étions sur une autre planète ! Et en 1978, en minimes, nous avons joué en lever de rideau de Valenciennes-Nantes au stade Nungesser, en 1978. La classe!On jouait souvent sur des terrains gelés et on galérait avec nos chaussures à crampons! On perdait un ongle à chaque match ! Et moi, avec mes chaussures trop petites, on aurait dit Bourvil ! Pour être franc, je n'étais pas top, top au foot... J'étais un peu comme dans la pub MacDo, celle avec le mec qui va toujours chercher les repas et qui se retrouve sur un terrain de foot avec son pote beaucoup plus fort et qui pourrait marquer le but... mais il lui fait la passe pour qu'il marque ! Tout est dans le partage.D'abord, j'ai toujours eu un faible pour le VAFC. C'est un club qui me rappelle de bons souvenirs. Dans les années 1975-1980, on allait dans le kop quand on avait assez de sous. À cette grande époque, Bruno Lire la suite de l'article sur SoFoot.com