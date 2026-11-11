Fabrice Fiorèse raconte son kidnapping
« Ce sont des choses qu’on ne souhaite à personne, même à son pire ennemi ». Invité de l’émission Riolo Club, l’ancien milieu de terrain Fabrice Fiorèse est revenu sur le kidnapping dont il a été victime en 2012 . Alors qu’il venait de conclure une importante transaction immobilière en liquide, le vainqueur de la Coupe de France 2004 avec le Paris Saint-Germain, retraité des terrains depuis trois ans, est violemment agressé devant sa maison de Salins-les-Thermes (Savoie).
« Ils sont trois, avec des fusils à pompe. J’ai essayé de me défendre, ils m’ont lynché par terre, j’avais l’impression d’être un animal , raconte-t-il. Ils m’ont tiré et éjecté de ma voiture. J’ai essayé de me débattre, de protéger ma famille. Après, ils m’ont embarqué. »…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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