Fabrice Fiorèse raconte son kidnapping

« Ce sont des choses qu’on ne souhaite à personne, même à son pire ennemi ». Invité de l’émission Riolo Club, l’ancien milieu de terrain Fabrice Fiorèse est revenu sur le kidnapping dont il a été victime en 2012 . Alors qu’il venait de conclure une importante transaction immobilière en liquide, le vainqueur de la Coupe de France 2004 avec le Paris Saint-Germain, retraité des terrains depuis trois ans, est violemment agressé devant sa maison de Salins-les-Thermes (Savoie).

« Ils sont trois, avec des fusils à pompe. J’ai essayé de me défendre, ils m’ont lynché par terre, j’avais l’impression d’être un animal , raconte-t-il. Ils m’ont tiré et éjecté de ma voiture. J’ai essayé de me débattre, de protéger ma famille. Après, ils m’ont embarqué. »…

JD pour SOFOOT.com