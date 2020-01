Fabrice Faure : "Je pense juste que l'OM n'en sort pas grandi"

La Coupe de France a un goût de rance. Président du Trélissac Football Club battu aux tirs au but par l'Olympique de Marseille hier soir à Limoges, Fabrice Faure revient vingt-quatre heures plus tard sur le braquage de ce début d'année : les 140 000 euros embarqués par les Phocéens dans le bus retour. Au diable les traditions !

Trélissac répond à Marseille

Oui, bon... Je trouve le communiqué de l'OM un peu déplacé. C'est leur choix, et de toute façon ils sont complètement dans leur droit puisque la somme leur appartient, c'est le règlement de la Fédération Français de Football.D'habitude, il se veut dans le côté "élégance" et tradition de la Coupe de France que les clubs professionnels laissent leur part de recette. Après, si c'est pas le cas, c'est pas le cas... Je ne veux plus polémiquer. Cet argent, ils ne l'ont pas donné hier, je ne vois pas pourquoi ils le donneraient aujourd'hui, et de toute façon je n'en ai pas envie. Pour qu'ils sortent par la grande porte, c'était sympathique d'envoyer un petit mot au président Eyraud pour dire : "". Ça servirait pour les gamins qui jouent au ballon tous les samedis matin. Je pense que les clubs professionnels ont suffisamment de moyens au niveau des droits TV pour bien vivre.Oui, on n'était pas loin de battre l'OM. Mes joueurs sont partagés et moi aussi entre le fait qu'on soit passés à deux doigts d'un exploit et celui qu'on ait prouvé que Trélissac et le football amateur avaient des qualités.C'est ça !