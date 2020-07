Fabius, Bayrou... Nicolas Sarkozy égratigne des politiques dans son dernier livre

L'ancien président de la République publie un nouveau livre, afin de revenir sur son quinquennat. S'il concède quelques erreurs et rend hommage à certains collaborateurs, il bouscule plusieurs personnalités politiques bien connues.

Nicolas Sarkozy, le 21 juin 2019. ( AFP / Thomas SAMSON )

Nicolas Sarkozy publie un nouveau livre vendredi 24 juillet. Publié un an après "Passions", vendu à plus de 300.000 exemplaires, il y revient sur les deux premières années de son quinquennat, en 2007 et 2008.

"À compter du 16 mai 2007, j'étais seul (...) Je l'avais voulu, respecté, rêvé. Maintenant j'y étais (...) C'était plus brutal que je ne l'avais imaginé ", écrit-il dans un extrait qu'il a publié mercredi soir sur Twitter.

Le Figaro en a publié les bonnes feuilles, dans lesquelles certains acteurs politiques ne sont pas ménagés. Laurent Fabius, d'abord : "Il fait partie de ces gens qui croient, avec une sincérité désarmante, que tout leur est dû (...) s'étonnant que d'autres puissent leur contester la place".

Jean-Louis Debré n'a pas non plus laissé de souvenirs impérissables à Nicolas Sarkozy. "Il m'a toujours voué une haine tenace fondée sur une jalousie irrationnelle mais assez fréquente chez cet homme".

Promotion sur TF1

Ancien adversaire à la présidentielle, François Bayrou n'est pas non plus épargné. "Son tempérament profond le portait à une détestation de tous ceux qui avaient réussi là où il avait lui-même échoué", écrit l'ancien chef de l'État.

Enfin, l'écologiste Daniel Cohn-Bendit est également concerné. "Il ne faisait référence qu'aux journalistes et aux médias. Il vivait dans sa bulle et n'était jamais confronté aux réalités de terrain"

L'ex-président a assuré au quotidien que ce livre n'avait "aucune dimension politique dans un projet de construction ou de continuation d'une carrière". " Je ne suis pas en campagne. Ça ne me manque pas! Personne ne me croit, mais c'est la vérité", affirme-t-il.

Nicolas Sarkozy sera par ailleurs l'invité du journal télévisé de 20h de TF1 présenté par Julien Arnaud lundi 27 juillet, a indiqué la chaîne.