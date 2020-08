Fabio Quartararo : "Sur les circuits, j'ai toujours un ballon de foot"

À tout juste 21 ans, Fabio Quartararo est le petit génie de la moto française. Sacré meilleur débutant en MotoGP la saison dernière, le Français enchaîne les records de précocité. Il a d'ailleurs démarré sa saison 2020 sur les chapeaux de roues, en empochant deux succès sur les deux premiers Grands Prix de l'année, devenant le premier tricolore à accomplir pareil exploit. Leader du championnat du monde, El Diablo est également un féru de ballon rond sous son casque.

Dans le dernier tour, je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire comme célébration. Kylian s'était blessé deux jours avant le Grand Prix donc je me suis dit que j'allais lui faire une petite dédicace en passant la ligne à sa manière. C'est un joueur que j'adore donc je suis super content d'avoir pu recevoir un message de félicitations de sa part ensuite.Non, on a juste échangé quelques messages après la course. Je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer, mais j'espère qu'on va pouvoir se connaître un jour ou l'autre.Ça fait trois ou quatre ans que je suis à fond dedans. Avant, j'avais un rapport plus éloigné avec ce sport, je ne regardais que les gros matchs. Désormais, je regarde le plus de rencontres possibles, et je vais au stade dès que j'en ai l'occasion. J'ai aussi pu connaître quelques joueurs... Même sur les circuits, j'ai toujours un ballon de foot pour jouer avec mon meilleur ami. C'est un peu bizarre d'avoir développé cette passion sur le tard finalement.C'est quelque chose que j'adore, mais je n'ai pas trop le droit d'y jouer. On sait très bien qu'il est facile de se blesser... Après, quand j'ai une opportunité ou que j'ai trois semaines de pause, je vais souvent faire du foot à cinq. Je ne suis pas très bon, j'ai simplement quelques bases, mais le plus important c'est de s'amuser. (