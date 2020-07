Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fabio Quartararo en pole position Reuters • 18/07/2020 à 15:35









Fabio Quartararo en pole position par Léo De Garrigues (iDalgo) Du sang-froid jusqu'à la dernière seconde. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) a signé le meilleur temps temps des qualifications du Grand Prix d'Espagne en devançant Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) et Marc Marquez (Repsol Honda). Le Français a réalisé son chrono de référence (1:36.704) dans les ultimes secondes de la séance. Il s'agit là du meilleur tour historique sur le circuit de Jerez. Francesco Bagnaia (Ducati) et Jack Miller (Ducati) complètent le Top 5. Le départ du Grand Prix sera donné ce dimanche à 14h.

