Fabio Quagliarella prend sa retraite

Cette fois, c’est la bonne.

Fabio Quagliarella a fait comprendre avec ses mots qu’il allait raccrocher les crampons à 40 ans. « Je suis forcé (d’arrêter). Je ne suis dans une condition physique acceptable pour pouvoir retrouver le terrain », a déclaré à Sky Sport Italia l’homme qui a joué dans sept clubs de Serie A différents dont la Juventus, le Torino et la Sampdoria. En hommage, la Veille Dame a écrit dans un communiqué : « Un vrai champion, un vrai homme, un super talent. Fabio fait partie de ces joueurs qui restent dans votre cœur. Pour ses buts, qui ont toujours oscillé entre le « beau » et l' »impossible », pour l’engagement qu’il a mis dans tous les maillots qu’il a portés […] Fabio prend sa retraite et le football est un peu plus pauvre : merci pour tout champion et bonne chance pour ton avenir ! » …

TM pour SOFOOT.com