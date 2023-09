Fabio Grosso arrive à la tête de l’Olympique lyonnais

On dirait que l’OL a – encore – oublié la finale de la Coupe du monde 2006.

Lyon a choisi son nouveau roi. Sans entraîneur depuis le départ de Laurent Blanc, le septuple champion de France, actuelle lanterne rouge de Ligue 1, a jeté son dévolu sur Fabio Grosso, comme annoncé ce jeudi par L’Équipe . Passé par le club rhodanien en tant que joueur entre 2007 et 2009, l’ancien latéral gauche débarque au Groupama Stadium dans un climat délétère entre joueurs et supporters, mais aussi entre actuel et ancien dirigeants. Ce qui n’a pas effrayé l’Italien, qui devrait signer pour deux ans avec son staff de 4 à 5 personnes, et qui sera présent dimanche dans les tribunes du Groupama Stadium.…

JF pour SOFOOT.com