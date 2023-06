Fabio Carvalho prêté à Leipzig

Il n’a pas totalement éclos sous Klopp.

Fabio Carvalho, 20 ans et milieu de terrain de Liverpool, est prêté à Leipzig pour un an, sans option d’achat. Après une saison à 21 matchs et 3 buts avec les Reds , l’international portugais va pouvoir espérer avoir du temps de jeu pour se relancer et progresser dans un club qui va jouer la Ligue des champions.…

GD pour SOFOOT.com