Fabio Capello explique pourquoi il a écarté Ronaldo

Ambiance règlement de comptes.

À l’occasion d’une conférence à l’Institut universitaire de médiations linguistiques de Milan, Fabio Capello, ancien coach du Real Madrid, est revenu sur son second passage dans le club espagnol lors de la saison 2006-2007. Il a notamment évoqué les raisons qui l’ont poussé à écarter Ronaldo (le vrai) du groupe et à le laisser partir à l’AC Milan en janvier 2007. « C’était quelqu’un qui aimait faire la fête et qui emmenait tout le groupe avec lui dans ses sorties. Un jour, Van Nistelrooy est venu me voir pour me dire : “Coach, ça sent l’alcool dans le vestiaire” , et c’était vrai. » Une anecdote que Van Nistelrooy a toujours nié avoir racontée à son coach, qui semble y tenir plus que tout.…

CD pour SOFOOT.com