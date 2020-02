Fabien Galthié, le mathématicien du XV de France

Les amoureux du rugby tricolore rêvent depuis dix ans d'utiliser leur deuxième main pour compter les essais marqués par leur équipe pendant un match. Pour le moment ils s'exercent en référençant tous les nouveaux entraîneurs qui ont garni le staff, avant ce premier tournoi des Six Nations de l'ère Galthié. Plus que jamais, nous pouvons écrire et marteler ce terme de « nouvelle ère », car l'ancien capitaine des Bleus a tout changé, tout professionnalisé, tout multiplié. Barré par Philippe Saint-André en 2011, puis Guy Novès en 2015, Galthié a appris son métier en dirigeant trois grands clubs du Top 14 : le Stade français (champion de France en 2007), Montpellier (finaliste en 2011) et Toulon, où son aventure n'a duré qu'une saison en raison de résultats décevants et de relations compliquées avec son président Mourad Boudjellal.Lire aussi Guy Novès : « Je ne pardonnerai jamais »Après quelques mois d'observations aux côtés de Jacques Brunel ? notamment pendant la Coupe du monde au Japon ?, Galthié a réclamé et obtenu des moyens inédits pour relever le niveau de l'équipe de France, dont le dernier grand chelem date de 2010. Le nouveau sélectionneur a fait ajouter quelques lignes à la convention Ligue-Fédération qui obligeait les clubs à libérer un total de 31 joueurs internationaux par rassemblement. Désormais, ce chiffre est porté à 42, car Fabien Galthié souhaitait disposer de deux équipes complètes à...