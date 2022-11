Fabien Claude : "J'évite de mettre mon caleçon PSG pour les courses importantes"

Vice-champion olympique avec le relais masculin à Pékin et membre du top 15 mondial la saison passée, Fabien Claude compte bien poursuivre son ascension pour engranger un maximum de podiums et de victoires durant la nouvelle Olympiade. Et ce, dès mardi, jour de coup d'envoi de la Coupe du monde de biathlon, avec l'individuel de Kontiolahti (Finlande). Entretien avec un homme qui rêverait d'entraîner le Paris Saint-Germain.

Mon oncle était fan du PSG, c'est venu comme ça. Il y a des déceptions, beaucoup, en suivant cette équipe.Quand tu vois les deux buts en deux minutes contre le Real... Au bout d'un moment, tu te dis :Il y a de très bons moments aussi. J'étais au Camp Nou en 2015 pour le retour Barça-PSG. À cette époque, la place à 200 euros faisait un petit trou dans le budget ! Même si on était tout en haut du stade, je voyais le grand Zlatan au milieu du terrain, on avait l'impression qu'il faisait deux têtes de plus que tout le monde. C'était un bon moment. C'est compliqué avec notre calendrier, mais j'espère aller de plus en plus souvent au Parc. Dans une autre carrière, j'aurais aimé être footballeur pro. C'est un petit regret de ne pas avoir poussé un peu plus. Mes parents étaient davantage dans le monde du ski, les orientations se sont assez vite dessinées.J'ai commencé autour de mes sept ans et j'ai joué quatre ans, au Football Club de Vagney. Ça m'a trotté dans la tête de reprendre une licence au printemps. Après, il y a plusieurs problématiques : quand on fait des matchs entre potes, on leur donne la consigne qu'on va au contact gentiment. Dès l'instant où tu joues des matchs un peu plus officiels, si c'est pour avoir deux mois d'arrêt et se faire flinguer une cheville, non merci. Je ne peux pas aller jouer n'importe où, sinon je risque de me faire découper. Peut-être qu'à la fin de ma carrière, je me lancerai un peu plus dans la prise d'une nouvelle licence.Quand on en a marre d'aller dehors, de faire du footing dans la forêt, on prend souvent un ballon. Émilien Jacquelin est fan de basket, donc on alterne entre foot et basket. Mais derrière, les kinés te disent que c'est accidentogène, tout ça... Ça arrive jusqu'au coach, et derrière, il nous limite un peu plus.Eric Perrot est assez bon. Je crois même qu'il a Lire la suite de l'article sur SoFoot.com