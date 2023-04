Fabien Centonze : « On est en finale, mais quasi relégables »

Définition de la demi-teinte.

Qualifié pour la finale de Coupe de France qui a lieu ce samedi contre Toulouse, mais, en parallèle, 16 e de Ligue 1, le FC Nantes vit des jours particuliers. Tout aussi proche d’ajouter un nouveau titre à son palmarès que d’être relégué en deuxième division, c’est une situation que n’apprécie pas forcément Fabien Centonze : « On va essayer de switcher, d’oublier la Ligue 1 pendant cette semaine pour se focus sur la finale et essayer de l’emporter. Quand tu arrives à ce stade de la compétition, ce n’est pas un hasard, c’est que tu réalises normalement une bonne saison, c’est la logique des choses , a déclaré le défenseur de 27 ans en conférence de presse. Mais aujourd’hui, on est en finale, mais quasi relégables. Je trouve que ça ne fusionne pas bien, c’est ça qui m’embête un peu » , a avoué celui qui évoluait à Metz en Ligue 2, avant d’arriver cet hiver dans la Cité des Ducs de Bretagne et d’affronter la Juventus pour les barrages de Ligue Europa.…

MLM pour SOFOOT.com