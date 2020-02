Fabien Centonze : " Je dois tout à Safet Suši? "

Indéboulonnable dans le couloir droit du FC Metz, Fabien Centonze fait ses comptes : la découverte de la Ligue 1, sa condition de latéral offensif dans une équipe qui cherche d'abord à ne pas s'exposer et ses ambitions à un poste qu'il s'est vu attribuer sur le tas.

MetzLyon le 21/02/2020 à 20:45 Ligue 1 Diffusion sur

Certes Lyon n'est pas dans une super dynamique, mais ça reste une des plus gros clubs en France. Ça va être compliqué, mais on va garder nos principes, être solidaires et compacts, mais aussi continuer ce qu'on fait depuis le début de l'année 2020, c'est-à-dire tenter, prendre des risques. Ça nous a bien réussis ces derniers temps, mis à part la défaite à Bordeaux (2-1), où on a été plombés par ce carton rouge de Vincent Pajot en tout début de match. Contre Lyon, on sait qu'on a les capacités d'obtenir un résultat. L'objectif est de faire un match complet, sans s'endormir pendant 10 ou 15 minutes.Je l'ai senti sur le match de Strasbourg (1-0), où on a réussi à tenir le score. Et puis juste après, il y a eu celui à Reims (0-1) qui reste une référence pour nous, où on s'arrache pendant 90 minutes pour tenir les trois points. Avant, on se faisait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com