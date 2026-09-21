Fabien Barthez fait déjà le show

Maestro Barthez. Nouvel entraîneur des gardiens de l’équipe de France, Fabien Barthez a mis l’ambiance dès son premier entraînement avec les Bleus. Pendant que Zinédine Zidane impressionnait les joueurs de champ par sa technique, l’ancien dernier rempart faisait rire la galerie en chambrant à tout-va.

Bonne ambiance et lucarnes

Pour décomplexer Guillaume Restes et Jean Butez, deux des p’tits nouveaux dans cette liste, celui qui a porté 87 fois le maillot de l’équipe de France a détendu l’atmosphère avec quelques blagues bien senties. Mais s’il a été nommé à ce poste-là, c’est parce qu’en plus d’être le pote de Zizou et un joyeux luron qui illumine le vestiaire, Barthez a un truc en plus. « Première frappe, but, il fallait vite se mettre dedans » , riait le portier du TFC après la séance, d’après des propos rapportés par L’Équipe .…

EL pour SOFOOT.com