Fabián Ruiz sait dans quel club il souhaite finir sa carrière

Boucler la boucle. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, Fabián Ruiz a donné le nom du club où il souhaiterait achever sa carrière lors d’un entretien avec Okdiario. Formé au Real Betis, c’est chez les Verdiblancos que le champion du monde espagnol rêve de prendre sa retraite .

Une retraite en vert

Âgé de 30 ans, Ruiz souhaite ainsi disputer ses dernières années à haut niveau dans son club formateur qu’il a quitté en 2018 pour rejoindre Naples : « J’aimerais terminer ma carrière là-bas, passer mes dernières années au Betis, chez moi » . Une histoire d’amour que l’international espagnol souhaiterait raviver ces prochaines années : « J’espère que cela pourra se faire un jour et que je pourrai revenir et porter le maillot du Betis ». …

LB pour SOFOOT.com