Fabián Ruiz : « On ne sent pas obligés de gagner la Ligue des champions »

Le jour d’avant.

À la veille du huitième de finale aller entre le PSG et la Real Sociedad, Luis Enrique s’est présenté aux côtés de Fabián Ruiz devant la presse. « Je peux vous assurer qu’on est tranquille s, a expliqué le milieu de terrain espagnol. Le PSG doit être présent dans toutes les compétitions. On travaille pour progresser mais on ne se sent pas obligés de la gagner. On veut la gagner, comme toutes les équipes, mais on ne sent pas de pression ou d’obligations particulières. » Son coach a parlé d’un « processus d’apprentissage » , tout en assurant que son équipe était prête.…

QF pour SOFOOT.com