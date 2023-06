FA Cup : un fan arrêté pour un t-shirt offensant

Pas le plus futé.

En marge de la finale de FA Cup qui opposait les deux Manchester, un supporter a été arrêté parce qu’il portait un maillot faisant référence à la catastrophe d’Hillsborough où 97 fans de Liverpool ont perdu la vie en 1989. Son maillot ? Un haut floqué n°97 et « Not Enough » – en Français « pas assez ». La Football Association a déclaré dans un communiqué « Nous ne tolérerons pas les abus liés à Hillsborough ou à toute tragédie du football au stade de Wembley et nous continuerons à travailler avec les autorités pour garantir que des mesures énergiques soient prises contre les auteurs ». …

AC pour SOFOOT.com