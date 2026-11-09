FA Cup : l’entraîneur d’Oldham assène un coup de tête à un joueur adverse

À Oldham, la FA Cup se joue aussi sur la ligne de touche. Ce dimanche, à Boundary Park, l’entraîneur des Latics , Micky Mellon , a vu rouge pour un geste que même le plus sage des arbitres n’aurait pas pu ignorer : un coup de tête sur le milieu de Sheffield Wednesday, Callum Slattery, à quelques minutes de la fin du match. Pas franchement son meilleur coup tactique.

Une inspiration à la Zinédine Zidane ?

Les images sont sans appel. L’ancien milieu de Blackpool et de Burnley a attrapé le joueur adverse par la nuque pour le rapprocher de lui, avant de lui enfoncer la tête dans le visage et de l’envoyer au sol. Le reste n’a été qu’une formalité : joueurs et membres du staff des deux camps se sont retrouvés mêlés dans une grosse bagarre générale en bord de terrain, jusqu’à ce que l’arbitre Martin Woods puisse enfin s’approcher de Mellon pour lui sortir un carton rouge amplement mérité . Néanmoins, son équipe à tout de même gagner 2-1 cette rencontre.…

LT pour SOFOOT.com