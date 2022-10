F1 : Red Bull a dépensé sans (suffisamment) compter

La rumeur qui courait dans le paddock se confirme. « Oracle Red Bull Racing est considéré comme étant en violation procédurale et mineure des régulations financières (régissant le championnat) », a indiqué la FIA dans son communiqué. Aucune sanction n'a été annoncée et la FIA, qui devait initialement communiquer sur ce sujet épineux le 5 octobre, a précisé qu'elle était « en train de déterminer la ligne de conduite à adopter ».

Entré en vigueur l'année dernière, le plafond avait été fixé à 145 millions de dollars pour cette saison inaugurale, marquée par le premier titre mondial de Verstappen (le titre constructeur étant allé à l'écurie Mercedes de Lewis Hamilton). « Nous accueillons avec surprise et déception les conclusions de la FIA », a réagi Red Bull dans un communiqué diffusé sur son compte Twitter. Notre budget 2021 « était en deçà du plafond (autorisé) et, dès lors, nous devons étudier attentivement les conclusions de la FIA car nous continuons de penser que les dépenses pertinentes sont inférieures au plafond alloué en 2021 », poursuit Red Bull. Outre Red Bull, la FIA a considéré que l'écurie Aston Martin avait également commis une « violation procédurale » des régulations financières, le degré le plus faible des infractions prévues. L'écurie Williams Racing, dont les comptes étaient également examinés pour une violation procédurale, s'est finalement conformée au règlement

