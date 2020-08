Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client F1 : Mercedes domine les essais libres du vendredi Reuters • 07/08/2020 à 17:46









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Pour ce Grand Prix du 70ème anniversaire de la F1 à Silverstone, les Mercedes ont encore une fois dominé les débats. Que ce soit lors de la première ou de la seconde session d'essais libres, les flèches d'argent ont occupé les deux premières positions du classement. Sur un circuit de Silverstone très chaud, personne n'a été en mesure de contester l'hégémonie de Mercedes. Vettel et Giovinazzi ont connu tous le deux des problèmes mécaniques lors des ultimes minutes de la seconde séance et ont du stopper leur monoplace sur le bord de la piste. Suite de ce Grand Prix demain avec les essais libres 3 et les qualifications à 15 heures.

