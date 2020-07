Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client F1 : le calendrier 2020 s'étoffe Reuters • 24/07/2020 à 18:38









par Florian Burgaud (iDalgo) À cause de la pandémie de coronavirus qui touche actuellement le continent américain, le promoteur de la Formule 1 a été contraint d'annuler définitivement les Grands Prix du Brésil, des États-Unis, du Canada et du Mexique. À la place, trois courses européennes ont été rajoutées au programme après le 27 septembre, date du GP de Russie. Le 11 octobre, il y aura le Grand Prix de l'Eifel au Nürburgring (Allemagne) puis du Portugal à Portimão (25 octobre). Enfin, une épreuve sera organisée à Imola (Italie) le 1er novembre. Pour le moment, le calendrier compte 13 Grands Prix mais d'autres annonces, notamment venues du Moyen-Orient, sont à prévoir dans les prochaines semaines.

