F1 ? L'incroyable arrêt au stand de Red Bull en apesanteur !

« Red bull donne des ailes ». Le slogan est connu de tous et a largement contribué au développement de la marque autrichienne de boissons énergétiques. Mais cette fois-ci, la firme aux taureaux a mis ses promesses à exécution. À 10 kilomètres au-dessus du sol et en collaboration avec l'agence spatiale russe Roscosmos, RedBull a réalisé un hallucinant pit stop en apesanteur pour nous offrir des images à couper le souffle !Un exploit historique à 10 km d'altitudeAuteur de trois arrêts aux stands record en l'espace de trois courses cette saison (Silverstone GB > 1''91 ; Hockenheim DE > 1''88 ; Interlagos BR > 1''82), Aston Martin Red Bull Racing était en quête d'un nouveau défi. Et, à cette occasion, les mécaniciens autrichiens de la prestigieuse écurie ont mis la barre très haut ! Loin des circuits, c'est à près de 33 000 pieds (10 km) au-dessus de la terre, à bord d'un avion d'entraînement Ilyushin Il-76 MDK, qu'ils ont décidé d'effectuer le pit stop ultime. En apesanteur, l'équipe de Milton Keynes a accompli un arrêt avec changement complet des quatre roues !Si Red Bull n'est pas la première écurie à mettre une Formule 1 en apesanteur, puisque McLaren l'avait fait dès 1999, elle est la première à réaliser un arrêt au stand. Pour cette performance, Red Bull a utilisé une RB1 de la saison 2005, car il s'agissait de sa monoplace la plus petite et la plus légère, facilitant notamment la logistique. Un événement...