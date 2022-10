F1 Japon : Verstappen prend date pour le titre

Cette fois, on y est : en partant depuis la pole position dimanche au Japon, Max Verstappen (Red Bull) a une belle chance de s'offrir un deuxième titre de champion du monde d'affilée en Formule 1. Une victoire et le point du meilleur tour en course : voilà le scénario idéal qui assurerait le sacre au Néerlandais de 25 ans, qui a battu de 1/100e de seconde seulement Charles Leclerc (Ferrari) et partira devant le Monégasque en première ligne dimanche.

D'autres résultats peuvent aussi le voir couronné, mais cela dépendra de la performance de ses deux poursuivants au championnat : il doit prendre dimanche huit points de plus que Leclerc et six de plus que son équipier chez Red Bull, Sergio Pérez, distancés pour l'instant de 104 et 106 points respectivement.

« Bien sûr, très heureux d'être en pole, mais aussi super heureux d'être de retour ici », a réagi Verstappen, qui signe sa première pole à Suzuka, un circuit réputé parmi les plus techniques de la saison. « Je ne pense pas vraiment (au titre), je prends les choses comme elles viennent », a ajouté le Néerlandais, pour qui « l'important, c'est d'avoir une voiture compétitive, et c'est clairement le cas ».

De plus, en cas toujours possible de revers, plusieurs courses encore inscrites au calendrier lui permettraient de parvenir tout de même à ses fins. Le Japon aura droit à une course à guichets fermés, avec 90 000 fans, pour son premier Grand Prix depuis

