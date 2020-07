F1 - Hongrie : Hamilton lamine l'adversité et le suspense

Hamilton vainqueur en Hongrie avec une domination insolente pour la F1 © MARK THOMPSON / POOL / AFP

Et de deux ! Dominateur la semaine passée en Autriche pour le GP de Styrie, le Britannique Lewis Hamilton a cette fois totalement écrasé le GP de Hongrie, 3e rendez-vous de l'année, et déjà jeté un froid sur l'intérêt de cette saison.

Certes, Hamilton n'a fait que reprendre la tête du championnat à son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas, 3e dimanche, pour cinq petits points. Mais la démonstration a été implacable.

Hamilton a devancé la Red Bull de Max Verstappen, 2e, de plus de huit secondes, et Bottas de près de 10 secondes, tout en se payant un luxe inimaginable, sauf dans la tête d'Hamilton. Fort de son avance, il s'est permis de changer de pneus et, par là, de perdre une vingtaine de secondes, pour s'offrir le point supplémentaire du meilleur tour en course juste avant le drapeau à damier.

De quoi définitivement dégoûter l'ensemble des pilotes et leurs écuries, ravalés au rang de figurants. Seules les cinq premières voitures ont terminé dans le même tour que Hamilton.

L'intermède Bottas, vainqueur du GP d'ouverture en Autriche sur la même voiture, semble déjà loin. Et Hamilton peut déjà envisager avec sérénité sa quête d'un 7e titre mondial qui en ferait l'égal de Michael Schumacher.

Dans des conditions piégeuses, où la piste mouillée et les rares ondées ont joué avec les nerfs des pilotes et des équipes, Hamilton a étalé toute sa classe.

« La gestion a été très bonne, on

