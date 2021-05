F1: Hamilton remporte la belle à Portimao

Lewis Hamilton (Mercedes) a dû s'employer pour remporter le Grand Prix du Portugal, et s'offrir un peu d'air en tête du Championnat du monde de Formule 1. Son principal rival et dauphin pour huit points (contre un auparavant), le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), est deuxième et son équipier finlandais Valtteri Bottas, pourtant parti en pole position, troisième.

Une course très disputée

Avec son sang froid habituel, Hamilton, qui était deuxième sur la grille de départ à Portimao, ne s'est pas laissé perturber quand Verstappen l'a dépassé dans le 7e tour, alors que la course reprenait après une sortie de la voiture de sécurité. Au 11e tour, le voilà repassant devant le Néerlandais, puis au 20e devant un Bottas en manque de rythme "pour des raisons inconnues". Comme toujours avec le septuple champion du monde, la remontée a semblé chirurgicale, presque aisée. Seule sa voix lors des échanges radio avec son équipe trahissait les efforts consentis. "C'était une course tellement dure physiquement et mentalement", a confirmé un Hamilton essoufflé avant de recevoir son 97e trophée de vainqueur en GP. "Il y avait tellement de vent qu'il aurait été très facile de commettre une erreur, mais ça a été une super course."C'est très différent de lutter contre deux pilotes aussi talentueux, un sentiment fantastique", a remarqué celui qui a trop souvent gagné sans grande adversité ces dernières années. "C'est ce que je veux et ce

... Lire la suite sur LePoint.fr