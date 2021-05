F1: Hamilton creuse l'écart en Espagne

Plus malins et plus rapides. Cette troisième victoire de Lewis Hamilton, en quatre manches cette saison, est autant due au talent du pilote britannique qu'à la qualité de la stratégie élaborée par son équipe (Mercedes). Las, pour Verstappen, elle démontre surtout que Red Bull n'est "pas où (elle voudrait) être" par rapport aux Mercedes.

En pole position mais dépassé par le Néerlandais au premier virage, Hamilton a gardé la tête froide, "toujours conscient que c'est un marathon et pas un sprint" qu'il court lors d'un GP. Et en effet, le timing de son deuxième arrêt aux stands lui a permis de revenir sur Verstappen à sept tours de l'arrivée, avec des pneus plus frais, et de le doubler dès sa première tentative pour voler vers la victoire. "Dès qu'ils se sont arrêtés la deuxième fois, j'ai su que c'était terminé", n'a pas caché le pilote Red Bull. "Même si nous nous étions arrêtés juste après, je ne suis pas sûr que nous aurions pu les rattraper. Nous manquions tout simplement de rythme." "Cela prouve que nous ne sommes pas encore où nous voudrions être (devant Mercedes, ndlr) et qu'il faut encore travailler pour progresser, même si nous avons fait un grand pas par rapport à l'an dernier." Et dire que, lors des essais d'avant saison et des deux premiers GP, Red Bull avait l'avantage en terme de performance... Sa rivale allemande s'est vite rattrapée !

Début de saison météorique

Avec 94 points (trois succès,

... Lire la suite sur LePoint.fr