F1 GP de Toscane : Hamilton vainqueur et proche d'égaler Schumacher

C'est pour une fois visiblement éprouvé, restant longtemps au volant la ligne d'arrivée franchie, que Lewis Hamilton (Mercedes) a savouré une victoire inhabituelle d'un Grand Prix à rebondissements. Il a remporté un Grand Prix de Toscane chaotique, sur le très sélectif tracé du Mugello tout en courbes, et porté à 90 son total de victoires en Formule 1. C'est une de moins que le record absolu de l'Allemand Michael Schumacher qu'il ne va pas manquer d'égaler bientôt.

Valtteri Bottas (Mercedes) et Alexander Albon (Red Bull) complètent le podium sur cette piste qui n'avait encore jamais accueilli un GP de F1, en 70 ans d'histoire. Une révélation et une réussite même si le public à nouveau présent l'a été au compte-gouttes. Il s'agit du premier podium pour le jeune Thaïlandais, Alex Albon, pour son 24e départ en F1.

Cette victoire de Hamilton a été construite au terme d'une course marquée par deux interruptions en raison d'accidents et de nombreux abandons, dont Max Verstappen (Red Bull), le seul rival constant de Mercedes, et Pierre Gasly (Alpha Tauri), le vainqueur surprise du dernier GP à Monza il y a une semaine.

L'ombre des Ferrari...

Avec cette 6e victoire en 2020, en neuf manches, le sextuple champion du monde britannique porte son avance à 52 points sur Bottas au classement du Championnat du monde.

Les Ferrari, qui célébraient le 1 000e GP de la Scuderia ce week-end, font partie

