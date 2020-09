F1/GP de Russie: Bottas bat Verstappen, record reporté pour Hamilton

Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté sa neuvième victoire en Grand Prix à Sotchi, sa deuxième de la saison. Il devance Max Verstappen (Red Bull), alors que Lewis Hamilton, troisième dans l'autre Flèche Noire, devra encore attendre pour égaler Michael Schumacher et son record de nombre de victoires (91).

Erreur de débutant

Le Britannique était dans un jour sans. Il a d'abord a écopé de deux pénalités de cinq secondes, validées par les commissaires en début de course, pour s'être entraîné au départ, par deux fois, à un endroit jugé dangereux et surtout non autorisé de la voie des stands, avant le départ. Très énervé d'avoir commis cette erreur de débutant, à son 259e GP de F1, il a d'abord réagi en demandant, à la radio, où se trouvait ce point de détail dans le règlement. Sa course gâchée, il a aussi demandé à son ingénieur de ne plus lui donner d'infos sur la course après lui avoir reproché de l'avoir arrêté trop tôt pour changer de pneus. "Ce n'était pas une bonne journée, c'est comme ça. Spassiba (merci) à tous les fans", a lâché le sextuple champion du monde après l'arrivée.

Rendez-vous au Nürburgring

Pour égaler le record de victoires de "Schumi", Hamilton va devoir attendre le prochain GP de l'Eifel, prévu le 11 octobre en Allemagne, sur le circuit du Nürburgring, et donc sur les terres du septuple champion du monde. En attendant, Hamilton conserve les commandes du championnat du

