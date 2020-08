F1 GP d'Espagne : la suprématie du « man in black » :

On prend les mêmes et on recommence. Sans grande surprise, le favori des bookmakers a encore confirmé le pronostic, Lewis Hamilton (Mercedes) remportant au passage sa quatrième victoire glanée en six courses cette saison. Si ce n'est pas une domination, cela y ressemble fort, même son coéquipier Bottas, sur la même voiture, ne parvenant pas à prendre cette fois l'ascendant sur le pugnace Batave Max Verstappen.

À l'issue du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 dimanche, le Britannique a encore augmenté son avance en tête du Championnat du monde. Parti de la pole position et jamais inquiété, Hamilton devance le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et son coéquipier finlandais Valtteri Bottas, dans l'autre Mercedes, que Verstappen avait réussi à dépasser au départ.

« Je suis un peu dans un état de confusion, mais ça fait vraiment du bien », s'est réjoui le sextuple champion du monde, « tellement concentré » qu'il n'avait pas vu venir le dernier tour.

« C'est une vraie surprise, car nous avions eu ce problème avec les pneus, mais j'ai très bien réussi à les faire durer », a-t-il raconté. « Nous avons beaucoup étudié avant la course pour comprendre quelle stratégie adopter et quelles gommes utiliser, afin de les faire tenir le plus longtemps possible. »

La semaine dernière en effet, lors du GP du 70e anniversaire de la F1, les Flèches d'argent avaient concédé leur première défaite de la saison face

