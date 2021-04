F1 : duel Hamilton-Verstappen annoncé à Portimão

Hamilton prendra-t-il sa revanche sur Verstappen 15 jours après le Grand Prix d'Imola ? L'affrontement des deux champions promet encore d'être épique ce week-end au Portugal, sur le circuit méconnu de Portimão. La F1, en effet, n'a connu qu'une course dans l'Algarve (Sud), en octobre 2020, dont la piste vallonnée au revêtement lisse offre une adhérence limitée et « rend compliqué de faire fonctionner les pneus », rappelle, entre autres, le patron de Mercedes Toto Wolff.

Or, on l'a vu l'an passé et il y a deux semaines en Émilie-Romagne (Italie), les scénarios les plus inattendus s'écrivent sur des tracés qu'écuries et pilotes ne maîtrisent pas, et même les tout meilleurs peuvent y commettre des erreurs. Y compris le septuple champion du monde Lewis Hamilton. À mi-course à Imola, sur un circuit humide, le Britannique a effectué une rare sortie de piste... pour finalement remonter à la deuxième place derrière Max Verstappen. Avec un succès chacun en deux manches cette saison (Hamilton a gagné l'épreuve d'ouverture à Bahreïn), le pilote Mercedes et le Néerlandais de Red Bull font quasiment jeu égal au championnat du monde, avec un petit point d'avance pour le premier (celui du meilleur tour en course en Émilie-Romagne).

Red Bull en position de force

