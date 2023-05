F1: démonstration de Verstappen, qui remporte le Grand Prix de Miami

C'est ce qui s'appelle dominer son sujet. Mal qualifié, Max Verstappen, déjà vainqueur de la première édition du Grand Prix de Miami en 2022, a réussi à devancer son coéquipier mexicain Sergio Pérez, qui était pourtant parti en pole position et avait les faveurs du public floridien, et le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin). "C'est une belle victoire. Je n'ai pas eu de problème au départ et après on avait un très bon rythme donc j'ai pu remonter. Quand j'ai pris la tête, j'ai essayé de creuser l'écart avant de rentrer aux stands. Ensuite j'avais des pneus en meilleur état donc j'ai pu doubler Checo (Pérez, ndlr). Ca a été une belle bataille avec lui", s'est félicité le leader du championnat.

14 points d'avance au championnat

"Mad Max", qui s'était élancé de la cinquième ligne, n'a pas traîné pour faire parler la supériorité de sa RB19: il était déjà quatrième après 9 tours et s'est emparé de la deuxième place au 15e tour. Il a ensuite pris la tête au 21e tour quand Pérez est rentré aux stands et a retardé au maximum son changement de pneus afin d'avoir une avance suffisante pour espérer ressortir devant son coéquipier. Verstappen s'est finalement arrêté au 46e tour et est ressorti juste derrière Pérez, mais il lui a repris la première place deux tours plus tard pour ne plus la lâcher. Une semaine après un week-end décevant en Azerbaïdjan, où il avait pris la deuxième place du Grand Prix et la

