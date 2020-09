Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client F1 : 95e pole position pour Lewis Hamilton Reuters • 12/09/2020 à 17:32









F1 : 95e pole position pour Lewis Hamilton par Adonis Vesin (iDalgo) Il était trop fort. Lewis Hamilton a dominé de la tête et des épaules les trois séances de qualification. Il décroche la première pole position sur circuit du Mugello, en améliorant le record de la piste à chaque tour rapide ou presque. Finalement, le pilote Mercedes a baissé la barre jusqu'à 1:15.144, devançant son équipier très déçu Valtteri Bottas (1:15.203). Max Verstappen complète le trio de tête, suivi de l'autre Red Bull et de la Ferrari de Charles Leclerc. Esteban Ocon, premier Français, est sorti de la piste en Q3. Pierre Gasly, vainqueur du dernier Grand Prix à Monza, a raté son run en Q1 (16e), Romain Grosjean se positionne juste devant lui (15e). Le premier Grand Prix de Toscane s'élancera ce dimanche à 15 h.

