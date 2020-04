Ezzeldin Bahader : " J'ai 75 ans, mais j'ai l'impression d'en avoir 50 de moins"

Né le 3 novembre 1945, Ezzeldin Bahader a signé son tout premier contrat professionnel le 22 janvier 2020 au "6 October", un club de D3 égyptienne. À 75 ans, donc ! Moins de deux mois plus tard, il dispute son tout premier match officiel face à l'équipe de Genius et, comme la vie est bien faite, il profite de l'occasion pour inscrire sur penalty l'unique but de son équipe (1-1). Cet ingénieur qui a toujours rêvé de devenir footballeur professionnel est en train de retrouver une seconde jeunesse. Interview "tu ne me parles pas d'âge" avec le grand-père le plus cool du monde.

"J'ai la chance de pouvoir bénéficier d'un jardin chez moi et je m'entraîne quotidiennement avec mes petits-fils en travaillant mes frappes, mes contrôles. J'ai construit moi-même mon propre terrain d'entraînement dans le désert du Caire."

Mes six petits-fils font très attention à moi. Il est clair que compte tenu de mon âge, je dois faire très attention, à ma manière de consommer, je réapprends à vivre en quelque sorte. Mais bien sûr, je n'oublie absolument pas ma passion première, le football. J'ai la chance de pouvoir bénéficier d'un jardin chez moi et je m'entraîne quotidiennement avec mes petits-fils en travaillant mes frappes, mes contrôles. J'ai construit moi-même mon propre terrain d'entraînement dans le désert du Caire. Nous avons également une petite ferme et une salle de sport pour pratiquer de l'exercice physique.C'est ça, ce sont deux chapitres de ma vie qui n'ont strictement rien à voir, même si le point commun entre les deux, c'est d'avoir un mental en titane et d'être force de proposition au quotidien. En génie civil, j'étais vraiment au four et au moulin si je puis dire, je ne sais plus combien de carnets j'ai dû griffonner de schémas, de maquettes que j'ai pu conceptualiser... Des routes, des pistes cyclables, des tunnels... Voilà ce que j'ai pu faire concrètement, ça nécessite beaucoup de communication mine de rien, chacun doit se répartir les tâches. Comme au foot, finalement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com