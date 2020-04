So Foot • 06/04/2020 à 15:00

Ezio Vendrame : mort d'un jouisseur

Des pitreries, des nuits blanches, et des femmes, surtout des femmes. Voici pourquoi l'Italien n'est pas devenu l'un des joueurs majeurs des années 1970. Avant de s'éteindre, samedi dernier, des suites d'un cancer, à l'âge de 72 ans, Ezio Vendrame avait pris le temps de consommer la vie par les deux bouts.

"Pas facile de satisfaire tant de vagins"

Un jour de printemps 1976, à deux journées de la fin du championnat de troisième division italienne, Padoue, emmené par son capitaine Ezio Vendrame, reçoit la Cremonese. Les locaux n'ont plus rien à gagner ni à perdre d'un championnat qu'ils finiront quoiqu'il arrive au milieu de tableau. La Cremonese, elle, a besoin d'un point pour se sauver. Un accord est trouvé en coulisses entre les dirigeants des deux équipes : il n'y aura pas de vainqueur. Le match a la fadeur des rencontres arrangées. Le public se rend compte de la supercherie, et se met à siffler les vingt-deux acteurs. Insupportable pour Vendrame, qui décide d'"" : "". À la fin du match, Vendrame apprend qu'un supporter est mort d'un infarctus devant ses pitreries. Sa réaction : "".Sévère, mais juste. Car Vendrame jouait surtout pour les spectateurs en quête d'aventure. Un jour, il marque directement sur coup de pied de coin, après s'être mouché dans le drapeau du poteau de corner et avoir annoncé aux spectateurs derrière lui qu'il allait marquer. Un autre, il met un petit pont à l'idole Gianni Rivera à San Siro. En réalité, tout est presque trop facile pour celui qui fut recruté après "" par l'Udinese à 13 ans, alors qu'il était en vacances dans le Frioul avec les autres pensionnaires de l'orphelinat où ses parents, trop occupés à lutter contre le sort que la vie leur avait réservé, l'avaient placé à ses sept ans. Tellement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com