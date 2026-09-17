Ezequiel Lavezzi et l'exploration du grand vide

Ezequiel Lavezzi ne se cache plus. Dans les tribunes du Mondial ou sur les live de Sergio Agüero, Pocho multiplie les apparitions publiques. Mais son état physique garde tout de même les séquelles de la descente aux enfers qu'il a vécue des dernières années, et qui illustre à elle seule une bonne partie des maux de l’après-carrière, entre escroquerie, dépression, drogue, alcool et grand vide.

Article initialement paru en mars 2024 dans le numéro 214 du magazine So Foot.

L’avenue Chiclana est ce que l’on pourrait qualifier d’artère ordinaire du sud de Buenos Aires. Autrement dit, sans aucune logique architecturale. À un chalet en briques rouges dont on se demande ce qu’il fout là succèdent un immonde bloc de ciment de deux niveaux, une vieille maison coloniale décrépie, une tour d’une quinzaine d’étages aux balcons grillagés, un garage Mercedes-Benz à l’abandon, et enfin, au numéro 3319, la clinique Dharma. « Il n’y a rien à faire ici, t’as même pas un café pour te poser » , peste Florence, en achetant quatre paquets de cigarettes au kiosque du coin. « C’est pour mon fils , indique cette sexagénaire originaire de la Drôme, aussi pressée que bavarde. Il est interné là depuis un mois et demi. Avec le footballeur. » Florence vit en Argentine depuis deux ans. Elle a appris l’espagnol, connaît bien la ville, vient de s’installer dans un studio confortable du quartier de Chacarita, au rez-de-chaussée d’un immeuble avec piscine, mais n’a qu’une hâte : s’en aller. Et sortir son fils de 38 ans de l’enfer dans lequel il est tombé. « Il est arrivé ici il y a huit ans, a lancé sa boîte dans le milieu de l’art, a gagné beaucoup d’argent et a commencé à fréquenter pas mal de célébrités en soirée, confie-t-elle en enchaînant les Chesterfield. Pour travailler 48 heures d’affilée comme il le faisait, il n’y avait qu’une solution : la cocaïne. Et ici, le gramme est à moins de 10 euros… » La suite ressemble à un mauvais remake du film Requiem for a Dream : des crises, pas mal de paranoïa, des voix dans la tête, une tentative de suicide, encore des crises, et une entrée en détox, le 13 décembre dernier, à Dharma.

On est face à un cas similaire à celui de Diego Maradona.…

Tous propos recueillis par LR, sauf ceux de Sylvain Armand par Andrea Chazy et ceux de Mauricio d’Alessandro par Thomas Broggini

Par Léo Ruiz, à Buenos Aires et Rosario pour SOFOOT.com