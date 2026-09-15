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Ez Abde criblé d'insultes pour avoir porté un t-shirt en soutien aux habitants de Ceuta
information fournie par So Foot 15/09/2026 à 16:32
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Ez Abde criblé d'insultes pour avoir porté un t-shirt en soutien aux habitants de Ceuta

Ez Abde criblé d'insultes pour avoir porté un t-shirt en soutien aux habitants de Ceuta

À l’Estadio de la Ceramica, ce lundi soir, lors de Villareal-Betis (1-2), les 22 acteurs sont rentrés sur la pelouse avec un t-shirt où l’on pouvait lire « Nous sommes tous des Caballas » , en référence et en soutien aux habitants de Ceuta , surnommés les maquereaux. L’enclave espagnole sur le continent africain qui connaît, depuis quelques semaines, une crise migratoire au cœur des tensions entre l’Espagne et le Maroc.

Le joueur a réagi

Titulaire lors de la rencontre, l’international marocain aux 37 capes pour deux réalisations, Abde Ezzalzouli (dit Ez Abde), a donc arboré ce t-shirt comme le reste de son équipe . Depuis, l’ailier de 24 ans a été l’ objet d’insultes sur les réseaux .…

AC pour SOFOOT.com

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