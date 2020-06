Eyraud, ministre idéal à l'insu de son plein gré ?

Un remaniement s'annoncerait. Parmi les postes à pourvoir, celui de ministre des Sports serait potentiellement vacant, malgré les bons services rendus par la dévouée Roxana Maracineanu. Forcément, des noms ont commencé à tourner entre " gens bien informés ", dont celui de Jacques-Henri Eyraud, qui a immédiatement démenti le sourire aux lèvres. Pourtant, cette peu probable nomination s'avère en fait complètement logique, dans la suite de la politique sportive du gouvernement et du rapport du président de la République au foot.

L'ancien monde du sport

Le boss marseillais a balayé d'un revers argotique les bruits qui circulent à son propos et qui le voient entrer au gouvernement. Voilà pour ce que l'on sait au moment où nous écrivons ces quelques lignes, sachant que, sans remettre en doute sa parole, tous les retournements de positon sont possibles et justifiables, en politique comme dans le foot.Car, si son nom apparaît, il ne le doit pas seulement à l'affection qu'Emmanuel Macron n'a jamais cachée pour les Phocéens. Il est même allé s'amuser comme un enfant, avec malgré tout un certain sens de la comm', à la Commanderie, le temps d'un entraînement. De fait, un tel choix symboliserait l'aboutissement de la doctrine sportive du macronisme, si tant est qu'il puisse s'agir d'une idéologie. Certes, l'actuelle ministre a été un fidèle soldat, essuyant souvent les plâtres. Elle a su monter au front lors des polémiques, ou encore récemment lors de son audition houleuse au Sénat autour de la question de la radicalisation dans le sport où elle dut répondre aux attaques de l'opposition parlementaire. Elle essaie tant que bien que mal de porter sur les fonts baptismaux son projet de loi " sport et société ". Elle a mené à terme une réforme de la " gouvernance " du sport aboutissant à la création de l'Agence nationale du sport. Elle a même dû se coltiner parfois un petit monde du ballon rond pas simple à manœuvrer, que ce soit sa bataille avec Jean-Michel Aulas autour de la reprise de la Ligue 1, ou sa volonté d'ouverture plutôt courageuse envers les supporters après un premier épisode crispant concernant les chants homophobes.