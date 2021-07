Extension du pass sanitaire : "une semaine de pédagogie" avant les sanctions, précise Jean Castex

Alors que le pass sanitaire est désormais obligatoire dans tous les lieux culturels et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes, avant une extension aux bars, restaurants, avions ou trains début août, le Premier ministre a promis de la tolérance dans un premier temps.

Le Premier ministre Jean Castex au JT de 13H de TF1, le 21 juillet 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"On est dans la quatrième vague" de Covid-19, a confirmé mercredi 21 juillet Jean Castex. "Pour éviter d'avoir à prendre des mesures de freinage fortes, il faut le pass sanitaire et vacciner", a insisté le Premier ministre lors de son interview au JT de 13H sur TF1.

Les responsables d'établissements recevant du public, dont cinémas et musées depuis mercredi puis cafés et restaurants à partir d'août, doivent contrôler les pass sanitaires , a rappelé le chef du gouvernement. Néanmoins, ils ne seront pas en charge de la "vérification de l'identité" de la personne qui le présente, qui sera du ressort des forces de l'ordre, et ne seront donc pas responsables en cas de fraude , a-t-il précisé.

Jean Castex a par ajouté qu'"une semaine de pédagogie" serait accordée aux professionnels. Viendra ensuite "le temps des sanctions" , a-t-il néanmoins prévenu.

Après huit jours de tolérance, le projet de loi prévoit des sanctions allant jusqu'à un an d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende pour les professionnels n'exerçant pas de contrôle. Une somme jugée "excessive" pour le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Le secrétaire d'Etat à l'Europe, Clément Beaune, avait néanmoins souligné que les sanctions seraient graduelles.