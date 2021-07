Extension du pass sanitaire, obligation vaccinale des soignants... Une pétition lancée "contre la loi sanitaire et les régressions sociales"

Parmi les signataires se trouvent notamment le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, le maire EELV de Grenoble Eric Piolle, des élus de gauches, des responsables syndicaux ou encore l'écrivaine Rokhaya Diallo.

Contrôle de pass sanitaires à l'entrée d'un restaurant en Corse. ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

Jean-Luc Mélenchon, Eric Piolle, Rokhaya Diallo, David Dufresne... Des élus de gauche, responsables syndicaux et associatifs ou personnalités ont lancé mercredi 28 juillet une pétition "contre la loi sanitaire et les régressions sociales à venir". S'ils estiment qu'"une vaccination large et massive est nécessaire pour combattre la pandémie", ils soulignent qu'"une autre politique, juste et démocratique" l'est tout autant.

"Comment justifier qu'un pass sanitaire permette" de "discriminer à l'embauche, de suspendre le salaire ou de licencier des salariés, en CDD ou précaires parce qu'ils ne sont pas vaccinés", ou d'"instaurer un contrôle et une surveillance généralisés sur la population et de diviser la population entre vaccinés et non vaccinés", interrogent notamment les signataires.

Déjà à l'origine d'une récente tribune sur la même thématique sur le site de Libération , les signataires réclament notamment "le retrait" du texte qui étend le pass sanitaire et impose l'obligation vaccinale aux soignants. Adopté définitivement dimanche par le Parlement, il doit entrer en vigueur le 9 août, après la décision du Conseil constitutionnel attendue le 5.

"Peut-on accepter que la casse de l'hôpital public continue ? Que la crise soit payée, non pas par les multinationales et les plus riches qui en ont profité, mais par tous les autres, notamment les travailleur.euse.s, les jeunes, les chômeur.euse.s, les retraité.e.s ?", poursuivent les signataires, en demandant "des moyens financiers et humains bien plus importants dans les hôpitaux publics et les Ehpad, un débat et une information d'ampleur, des possibilités de se faire vacciner sur le temps de travail, une couverture bien plus importante des centres de vaccination et les embauches nécessaires pour permettre des conditions de travail respectueuses des exigences sanitaires".

Outre le retrait du texte et la fin de l'état d'urgence sanitaire, les signataires demandent également une "action en faveur de la levée des brevets au sein de l'Organisation mondiale du commerce, pour la solidarité internationale et la santé publique" et "l'abandon des lois et projets sur l'assurance chômage et les retraites".

Parmi les signataires figurent des responsables syndicaux comme Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT, les co-délégués de Solidaires Simon Duteil et Murielle Guilbert, des élus LFI, dont Jean-Luc Mélenchon, Eric Coquerel, Clémentine Autain, Manon Aubry, Adrien Quatennens ou François Ruffin, PCF ou EELV tel le maire de Grenoble Eric Piolle, des responsables du NPA tel que Olivier Besancenot ou Philippe Poutou, ainsi que des responsables d'Attac, de l'Unef, de Droit au Logement ou encore l'écrivaine Rokhaya Diallo, l'écrivain et réalisateur David Dufresne.