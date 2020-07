Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exposito donne de l'air à Eibar Reuters • 12/07/2020 à 16:27









Exposito donne de l'air à Eibar par Léo De Garrigues (iDalgo) Pour le compte de la 36e journée de Liga, Eibar s'est imposé sur la pelouse de la lanterne rouge, l'Espanyol Barcelone (2-0). Dès la 25e minute, suite à une main de Víctor Gómez dans sa surface de réparation, Edu Exposito a mis son équipe sur la bonne voie en transformant le penalty. 10 minutes plus tard, une nouvelle main a été commise dans la surface de l'Espanyol et Exposito s'est donc présenté à nouveau face à Diego Lopez. Le portier a arrêté le penalty mais le ballon est revenu dans les pieds de l'ancien milieu de terrain du Deportivo La Corogne qui a marqué dans le but vide. Eibar met ainsi fin à une série de trois matchs sans victoire et prend provisoirement 7 points d'avance sur la zone rouge. L'Espanyol enchaîne une 6e défaite d'affilée et reste dernier.

